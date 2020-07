Calcio, Savona. Ultime 100 ore per salvare il club e cala il gelo anche con l'Amministrazione Comunale

Poco più di quattro giorni: è questo il lasso temporale che resta alla dirigenza del Savona per evitare al club la mancata iscrizione al prossimo campionato di Serie D.

Venerdì pomeriggio alle 18:00 scadranno infatti i termini della Lega Nazionale Dilettanti per presentare l'iscrizione e, soprattutto, allegare tutta la documentazione richiesta.

Una documentazione dal peso economico non indifferente. Ai costi di iscrizione andrà infatti aggiunta la fideiussione richiesta dalla Lega, ma soprattutto il saldo delle vertenze pregresse e la stipula delle liberatorie da parte dei tesserati dell'ultima stagione sportiva con "il pagamento - si legge nella nota - a tutto il 29 febbraio 2020 dei rimborsi a calciatori e allenatori così come previsto dagli accordi economici depositati".

Le indiscrezioni delle ultimissime ore stimerebbero un totale vicino ai duecentomila euro solo per dare il via alla nuova stagione, a cui andrebbe aggiunto il budget minimo per affrontare in maniera decorosa il prossimo campionato di Serie D (senza dimenticare il Settore Giovanile e l'importante carico debitorio che grava sul sodalizio di Via Cadorna).

Anche l'impasse societario dovrebbe trovare una sorta di sblocco. Per richiedere l'iscrizione è infatti necessaria una copia del Verbale dell'Assemblea dei Soci, con l'elenco delle cariche sociali o quantomeno la conferma delle stesse (e l'Amministratore Unico, Sergio Sgubin, risulta dimissionario).

L'ultima tegola è arrivata dai rapporti congelati tra l'Amministrazione e la società: l'assessore Maurizio Scaramuzza ha infatti confermato al Meeting Città di Savona i mancati contatti negli ultimi dieci giorni con Carlo Sergi, azionista di minoranza della Sana Sport Management, società controllante del club. Una sorta di sgarbo mal digerito dall'assessore allo sport, anche via social, data la mancanza di chiarezza ulteriormente palesata nell'ultimo periodo.

Il tempo delle parole è però giunto alla conclusione. O entra denaro liquido nelle casse del Savona, o il futuro del Vecchio Delfino sarà irrimediabilmente compromesso.