Calcio, Villanovese: Sarà Simone Rattalino il nuovo allenatore della Prima Squadra

Sarà la Villanovese la squadra che allenerà Simone Rattalino nella prossima stagione.

Il tecnico ingauno rimarrà quindi nel Campionato di Seconda Categoria, dopo la buona annata con il Borgio Verezzi.

Ecco le sue prime parole:"Sono convinto di aver trovato una società sana e pulita che ha voglia di migliorarsi e motivato a lavorare per costruire un gruppo coeso e competitivo."

Un occhio anche al mercato e al campionato che verrà per Rattalino che afferma:

" Il gruppo della passata stagione verrà rinforzato ma non rifondato dato che parecchi giocatori presenti in rosa sono stati allenati da me in passato e conoscono il mio modo di pensare e lavorare. Saranno anche inseriti nello staff organizzativo e tecnico alcuni collaboratori di fiducia per creare un ambiente sereno ma al contempo professionale. Obiettivi? Creare prima possibile un'identità di squadra e giocarsela con tutti, rendendo la vita difficile a tutte le compagini favorite sulla carta".

Una chiusura invece su un'altra squadra: "Vorrei fare un enorme in bocca al lupo al mio amico Alessandro Giunta e al suo nuovo Vadino FC. Sa quanta stima ho nei suoi confronti e sono sicuro che reciterà un ruolo da protagonista nel prossimo Campionato."