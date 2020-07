Calciomercato. Ancora arrivi per il Rapallo Rivarolese, si tratta del portiere Basso e dell'attaccante ex Savona De Persiis

La società Ssdrl Rapallo R. 1914 Rivarolese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del portiere Alessandro Basso e dell'attaccante Alessandro De Persiis per la prossima stagione sportiva 2020/2021. Per entrambi i giocatori si tratta di un gradito ritorno, avendo entrambi in passato vestito la maglia della Rivarolese.



Alessandro Basso (nato ad Alessandria nel 1986) è un portiere di notevole esperienza e dalle grandi qualità tecniche, riconosciute da tutto il mondo del calcio dilettantistico ligure. Ma non solo: cresciuto infatti nel Settore Giovanile dell'Inter, ha disputato numerosi campionati tra Serie D ed Eccellenza al di fuori dei campionati nostrani - Asti, Aqui, Lomellina, Castellazzo -, affacciandosi anche al professionismo, in Serie B svizzera con la casacca del Chiasso. Già alla Rivarolese prima (nell'incredibile stagione 2018/2019) e al Rapallo Rivarolese poi, dopo la fusione con il Rapallo Ruentes (2019/2020), la Società è lieta di riaccoglerlo in bianconero per la prossima stagione.



Un "ben ritrovato" anche ad Alessandro De Persiis (nato a Genova nel 1996), esterno offensivo cresciuto nel Settore Giovanile del Genoa che, nonostante la giovane età, può vantare già molte esperienze tra Eccellenza e Serie D - Rapallo Bogliasco, Ligorna, Sestrese, Molassana, e appunto Rivarolese nella stagione 2018/2019. De Persiis sarà a disposizione di mister Rossetti nel prossimo campionato di Eccellenza 2020/2021.



La Società augura a entrambi i giocatori una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia bianconera.