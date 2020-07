Pallanuoto: Giulia Gorlero e Giulia Emmolo hanno giurato per la Polizia di Stato

Le azzurre della pallanuoto Giulia Gorlero e Giulia Emmolo, entrambe imperiesi nonché punti di forza del Setterosa, hanno vissuto nei giorni scorsi un momento speciale: la giornata del giuramento per la Polizia di Stato. Un prestigioso riconoscimento che si aggiunge ai tanti trionfi ottenuti in vasca.

"È stata un'emozione unica anche perché è stata una cerimonia 'privata' in quanto per motivi legati alle norme contro la diffusione del virus eravamo io e Giulia Emmolo e quindi è stata molto particolare - ha spiegato Gorlero - sono felice di aver vissuto questo momento con Giulia visto che siamo della stessa città, siamo cresciute insieme e abbiamo raggiunto gli stessi obiettivi. Sono molto onorata di questo ingresso in polizia, è un sogno che va a coronarsi: so di essere molto fortunata".

"Giurare fedeltà all’Italia non pensavo potesse essere tanto emozionante - ha invece dichiarato Emmolo - È un onore per me entrare a far parte di questa grande 'famiglia', il Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato: difendere il nostro paese e cercare di renderlo migliore, portandolo anche il più in alto possibile nelle competizioni internazionali. Tutto fatto con senso di responsabilità e rispetto della legalità. Ancora più bello è stato poter condividere questo momento importante con Giulia Gorlero, mia compagna di avventure sportive da quando eravamo bambine, dal raggiungimento dello scudetto con la nostra città madre, Imperia, fino alla medaglia olimpica".