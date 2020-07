Calcio, Albissole 1909. Il ds Brazzino svela le prime novità: "Confermato mister Gasparlin, l'organico non sarà rivoluzionato"

Dopo la notizia della nascita del nuovo club ceramista, è lo stesso direttore sportivo biancoceleste, Massimiliano Brazzino a raccontarci le prime novità sul fronte tecnico.

"In primis partiamo dalla conferma per la stagione 20/21 del tecnico Roberto Gasparlin. La squadra prima del lockdown era a ridosso della zona playoff e per questo motivo abbiamo deciso di non rivoluzionare l'organico, integrandolo con alcuni innesti di mercato.

La nostra intenzione per la prossima stagione è quella di crescere, abbiamo alle spalle una società nuova e solida che ci permette di guardare avanti facendo un passo alla volta.

Nella stagione appena conclusa Mister Gasparlin ha lavorato bene con passione e professionalità, guidando una squadra creata in pochissimo tempo, mettendo sapientemente i giocatori al loro posto, e creando un ottimo Gruppo.

Abbiamo riconfermato come dirigente accompagnatore Pino Marforio, una figura affidabile e sempre disponibile ad aiutare il gruppo.

Ora non ci resta che tornare in campo, sperando che ciò avvenga nel più breve tempo possibile".