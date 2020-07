Calcio, Calizzano: Alex Rocca è il nuovo presidente, ufficializzato l'intero organigramma

Nuova veste per il Calizzano 2020: il presidente sarà Alex Rocca, affiancato dall'ex capitano Michele Bianco, suo vice e direttore sportivo. Tante new entry e un nome di peso: Bruno Buscaglia. Il calizzanese, leggenda del Savona anni '70, ricoprirà la carica di coordinatore tecnico dell'area calcio. «Siamo onorati - dicono in società - la sua presenza ci dà lustro edesperienza. Gli siamo grati per la disponibilità e gli auguriamo buon lavoro».

Conferme e novità per il settore giovanile: Filippo Rasetto sarà il nuovo responsabile. In prima squadra di ritorno Francesco Barberis in qualità di allenatore: già vincente nei campionati ACSI, aveva lasciato nel 2019 con una salvezza in Seconda Categoria. Figure fresche di nomina anche in segreteria e gestione impianti. Per il resto, c'è da rimboccarsi le maniche:«Siamo pronti per la nuova avventura, ci sono tante novità e daremo il massimo.

Vogliamo confermare in blocco la squadra dello scorso anno e migliorarla dove possibile. Inoltre, cercheremo di ampliare gli orizzonti della Polisportiva abbracciando anche altri sport. Forza Calizzano!».