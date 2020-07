Pallare piange il giovane atleta Christian Bonifacino

La comunità valbormidese e l'intero mondo sportivo ligure piangono la prematura scomparsa di Christian Bonifacino, giovanissimo campione di mountain bike.

Per pochi giorni Christian non è arrivato a festeggiare i suoi vent'anni: sarebbe stato il suo compleanno l'8 agosto prossimo.

Dopo un lungo calvario la malattia che da tempo lo stava devastando lo ha portato via. La notizia è giunta in via ufficiosa in tarda mattina da Torino dove era ricoverato per i l'ennesimo ciclo di terapia.