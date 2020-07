Calcio, Savona. Il Comune firma il nulla osta per il Bacigalupo, ma le richieste delle liberatorie ai giocatori non sono ancora arrivate

Sono trascorse senza particolari scossoni le ore seguenti al comunicato con il quale la dirigenza del Savona ha confermato la volontà di iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie D.

Quasi un paradosso, dato che ormai restano poco più di 48 ore di tempo per completare le pratiche necessarie. Anche nel caso di reperimento dei fondi necessari per saldare vertenze e pagare la quota di iscrizione, resta infatti ancora aperto il fronte delle liberatorie dei tesserati, i quali, da quanto raccolto dalla nostra redazione nella giornata di ieri, non sarebbero stati ancora contattati per trovare un possibile punto di incontro.

L'unico tassello al momento al proprio posto è il nulla osta firmato nella mattinata di ieri dal Sindaco Ilaria Caprioglio per l'utilizzo dello stadio "Valerio Bacigalupo", seppur i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e la dirigenza biancoblu (come confermato dall'assessore Scaramuzza) siano precipitati nel corso della scorsa settimana.

La giornata odierna sarà però determinante per comprendere se la società avrà ancora qualche carta reale da giocarsi: se infatti nemmeno oggi verrà tentata una mediazione per ottenere le liberatorie, il margine temporale per trovare una soluzione in extremis sarebbe ridotto praticamente a zero.