Calciomercato, Letimbro. Arrivano Molinari, Russo Artimagnella

La nota del club:

U.S. Letimbro 1945 in attesa delle ultime firme, ha avuto la conferma che vestiranno ancora la maglia gialloblu' Michele Battistel, Eugenio Calabro', Andrea Cossu, Lorenzo Del Buono, Mattia Frumento, Loris Giusto, Daniele Gilardoni, Maurizio Mellogno, Mattia Odenato, Matteo Pescio e Stefano Rossetti oltre a Davide Vanara e Luca Vario cioe' coloro i quali hanno permesso la permanenza in prima categoria negli ultimi anni e contestualmente comunica che per la stagione 2020/21 Mister Oliva avra' a disposizione il centrocampista Giovanni Molinari proveniente da una brillante stagione nelle file dell'Altarese oltre ad Andrea Russo Artimagnella attaccante classe 97 inseguito da diverse societa' di promozione visti i suoi trascorsi tra Albisola, Quiliano e Varazze. Si tratta di due pedine di spessore per la categoria in attesa dell'arrivo di un difensore centrale e di due giovani da affiancare a Niccolo' Errico Ex Savona classe 2000 che, tesserato nel mese di febbraio non ha avuto modo di scendere in campo ma quest'anno dara' qualita' alla sempre piu' giovane rosa gialloblu.