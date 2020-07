Allenatori: corso Uefa C a Savona, iscrizioni prorogate al 31 agosto

La nota federale:

Si ricorda che, in allegato al Comunicato Ufficiale 02 del 10.07.2020, è stato pubblicato il C.U. 10-2020/2021 del Settore Tecnico con il quale è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande al Corso in epigrafe indicato.





Il nuovo termine è stato fissato al 31/08/2020





In deroga alla precedente disposizione del bando, verrà accettato l’invio delle domande di ammissione al corso anche via e-mail all’indirizzo liguria.sgs@figc.it , utilizzando gli allegati “A”-“B”-“C”-“D” di cui al C.U. n. 258-2019/2020 del 19/02/2020 del Settore Tecnico.





Come precisato nel suddetto C.U., quanti hanno presentato la domanda entro il termine del 30/03/2020 e in regola con i requisiti richiesti nel bando saranno ammessi al Corso indipendentemente dal punteggio ottenuto.