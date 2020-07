Calcio. La precisazione dell'Altarese: "Con il Comune rapporto di collaborazione, sarà dura ma proveremo a fare una squadra per la Seconda"

Le notizie di calciomercato stanno evidenziando come quasi tutti i componenti della rosa dell'Altarese siano approdati in altre società. Le voci in Valle circa una rinuncia alla Prima Categoria o, addirittura, su una possibile mancata iscrizione della prima squadra circolano ormai da tempo e non sono di certo infondate.

A spiegare la situazione è il dirigente William Perversi, che afferma: "Non neghiamo che la rosa al momento sia ridotta all'osso e, di certo, non ci iscriveremo in Prima Categoria, non avrebbe senso. Ma stiamo provando a fare una squadra per la categoria inferiore. Ad ora, siamo in alto mare. Qualora non riuscissimo, ci concentreremo sul settore giovanile, che negli ultimi anni è cresciuto".

Cruciale per il sodalizio giallorosso la situazione del campo "Fornaciari", uno dei pochi rimasti in terra e che di certo non è di grande appeal per i giocatori. A questo proposito, si è parlato di una sorta di braccio di ferro società-comune per la realizzazione del manto in erba. "Con il Comune ci siamo sentiti - continua Perversi - e abbiamo ricevuto rassicurazioni circa la realizzazione del manto in erba vera intorno a ottobre. Tuttavia, non vincoliamo il tentativo di andare avanti con la Prima Squadra al discorso del campo, sebbene sia lapalissiano che un terreno in terra battuta renda difficile convincere i giocatori a vestire i nostri colori. Il rapporto con l'amministrazione è di collaborazione".