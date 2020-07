Calcio, Savona. Luigi Marino non si sbilancia: "La mia è una passiva attesa"

La presenza di Luigi Marino come possibile membro della cordata pronta a far ripartire il Savona, in caso di mancata iscrizione del club in Serie D, è stato ufficialmente sdoganato nelle scorse ore.

Amante del calcio e professionista affermato, Marino non esclude a priori un nuovo impegno con i colori biancoblu.

"Il mio nome probabilmente è uscito per il legame sportivo che mi unisce a Pietro Arcuri, ma al momento non vi è nulla di concreto.

Posso dire di essere in una sorta di passiva attesa all'esterno del mondo del calcio, aspettando di comprendere come evolveranno gli eventi.

Per inclinazione personale cerco di essere il più concreto e serafico possibile e, a tal proposito, non ci sono elementi da poter sviluppare.

Se in futuro dovesse però palesarsi la giusta opportunità, con un gruppo di persone degne, allora l'ipotesi biancoblu potrebbe essere anche presa in considerazione.

Lo ripeto, al momento però la situazione è del tutto embrionale"