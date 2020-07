Calcio, il Savona chiude i battenti dopo mesi di agonia. Tutta l'amarezza di mister De Paola: "Abbiamo fatto l'impossibile per andare avanti, la piazza non merita una fine del genere"

Il 24 luglio 2020 resterà probabilmente una delle date più buie nella storia del Savona Calcio. L'ormai ex società biancoblù, tramite un comunicato ufficiale sulla pagina fb del club, ha annunciato che la squadra non verrà iscritta al prossimo campionato di Serie D.

Un epilogo triste e doloroso, ma purtroppo messo in preventivo già da diversi giorni, viste le insormontabili difficoltà economiche che il commercialista Carlo Sergi, pur con mille tentativi, non è riuscito a superare: "In questo momento c'è solo tanta delusione - le parole di un amareggiatissimo Luciano De Paola - Savona non merita una fine del genere: fino all'ultimo ho sperato che si riuscisse a trovare una soluzione, ma purtroppo non è stato così. Abbiamo cercato, durante la stagione, di onorare al massimo i colori biancoblù, nonostante tutti i problemi che tifosi e addetti ai lavoro conoscono bene".

"E' una sconfitta per tutti - aggiunge il tecnico che ha guidato Ghinassi e compagni da ottobre a febbraio - probabilmente chi si è fidato di certi personaggi dovrà riflettere bene considerando quanto accaduto oggi e anche la politica, dal mio punto di vista, poteva fare di più per cercare di salvare un club con 113 anni di storia..."

Infine un ringraziamento speciale a tutte le persone che, tra mille peripezie, hanno collaborato con tenacia e professionalità all'interno del mondo biancoblù: "Ci tengo a rivolgere un caloroso saluto a tutti i tifosi con i quali si era creato un bellissimo rapporto. Posso dire di essermi davvero innamorato di Savona e per questo le auguro con tutto il cuore le migliori fortune per il futuro. Un grazie particolare anche a coloro che ci hanno aiutato quotidianamente: il grande Beppe Corbellini, il segretario Emiliano Vaccari, gli addetti al campo, tutto il gruppo del settore giovanile, albergatori e ristoratori che ci davano da mangiare anche quando non c'erano i soldi per poter pagare".

"Pronto a tornare magari tra qualche anno in circostanze più limpide? Sarebbe bellissimo - la chiosa finale di De Paola - ancora grazie a tutti e forza Savona!"