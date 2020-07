Calcio, Savona. Pasticcio burocratico dopo il comunicato della LND

Negli ultimi minuti si è creato un certo livello di confusione attorno al Savona Calcio, in merito al comunicato della Lega Nazionale Dilettanti.

Gli Striscioni, seconda la nota di Lega, non sarebbero tra le società che non hanno presentato la richiesta online di iscrizione, il che garantirebbe altri 7 giorni di tempo per ultimare le pratiche e i versamenti dovuti tramite l'eventuale ricorso da presentare alla Covisod.

Il comunicato emesso da Carlo Sergi, azionista di minoranza del club, appare però sufficientemente chiaro sulle sorti del Vecchio Delfino. E' stata infatti palesata la volontà di non iscrivere il club al prossimo campionato di Serie D.

Inoltre dagli uffici biancoblu non risulta che la richiesta d'iscrizione sia stata presentata, come confermato anche dall'ufficio stampa.

Un piccolo inghippo burocratico che probabilmente potrà sciogliere nella giornata di domani solo la Lega Nazionale Dilettanti.