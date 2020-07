Calcio, Villanovese. Davide Conoscenti sarà il club manager: "Tutti dovranno avere vita dura contro di noi"

La coppia Simone Rattalino - Davide Conoscenti è pronta per essere ricostituita.

Non per come eravamo però abituati a conoscerla, in panchina, ma con un assetto inedito, complice la nuova avventura con i colori della Villanovese.

"In qualche modo ci separeremo - sorride Conoscenti - dato che passerò dietro la scrivania nel ruolo di club manager. Avere Simone in squadra rappresenta però una garanzia per la metodologia di lavoro in campo, ma non siamo arrivati per rivoluzionare quanto costruito negli ultimi anni.

Non tutto va buttato via, anzi: quanto di buono è stato coltivato va valorizzato e integrato con qualche elemento che abbiamo già messo nel mirino.

Il potenziale di questa piazza è davvero alto e provare a farlo esprimere al 100% rappresenta la sfida senz'ombra di dubbio più stimolante. Anche a livello di sponsor abbiamo avuto una buona risposta e, passo dopo passo, puntiamo a strutturarci al meglio.

L'obiettivo sportivo? Far sì che la Villanovese torni a rendere la vita difficile a tutti, ritrovando il proprio orgoglio dentro e fuori dal campo. Poi vedremo cosa dirà la classifica a fine campionato".