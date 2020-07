Calciomercato. Elia Zunino saluta la provincia di Savona e passa al Rapallo Rivarolese

Una delle trattative più chiacchierate da inizio estate era il possibile approdo di Elia Zunino al Rapallo Rivarolese.

La punta ex Pietra e Loanesi ha infatti firmato nero su bianco il suo legame con i levantini.





La nota del club:

La Società Ssdrl Rapallo R. 1914 Rivarolese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del giocatore Elia Zunino per la prossima stagione sportiva 2020/2021.

Elia Zunino (nato a Savona nel 1995) non ha bisogno di presentazioni nel panorama del calcio dilettantistico nostrano. Attaccante cresciuto nel Settore Giovanile del Genoa, viene ceduto in prestito al Carpi, dove milita nella formazione Primavera collezionando 21 presenze tra Campionato e Coppa Italia Primavera. Nel calcio dilettantistico, l'attaccante vanta due esperienze fuori regione - Acqui e Virtus Castelfranco - in Liguria con Savona, Loanesi e Pietra Ligure, siglando un complessivo di 101 reti in carriera.

La Società è lieta di accogliere il ragazzo in bianconero, e augura al giocatore una stagione ricca di gol e soddisfazioni con la maglia del Rapallo Rivarolese.