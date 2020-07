Come anticipato ad inizio della scorsa settimana, questa fase del mercato del Soccer Borghetto si sarebbe andata a concentrare sull'ingaggio degli under necessari da schierare in campo secondo i regolamenti federali.

L'ultimo in ordine temporale è quello di Mattia Delmonte, terzino classe 2001, proveniente dal Finale.

Il ragazzo è stato presentato nella serata di ieri dal viceallenatore Lamonica e dal presidente Andrea Ferrara