Educamp: taglio del nastro a Savona alla bocciofila di Via Torino

Grande attività presso la gloriosa e storica bocciofila di via Torino 195 r a Savona.

E' partito il tanto atteso Educamp Coni 2020 che mai come quest'anno assume un'importanza eccezionale. In piena Fase 3 post epidemia la voglia di ripresa dei tanti ragazzi di Villapiana e dintorni è tanta ed è in questa direzione, per soddisfare appieno la voglia di ripresa dell'attività ludico-motoria, che gli organizzatori (tutti qualificati tecnici) hanno voluto muoversi, appoggiandosi all'esperienza e alla serietà dell'ente di promozione sportiva Libertas.

Sotto l'attenta regia del deus ex machina Fabrizio Rossello vero pilastro portante del progetto, i giovani dai 5 ai 16 anni, troveranno divertimento e svago per 4 settimane a partire dal 20 luglio, nella fascia oraria pomeridiana che va dalle 16.00 alle 19.00, nei 3 incontri previsti il lunedì, mercoledì e venerdì.

Ad allietare i piccoli allievi nella specialità Bocce leggere sarà il decano istruttore Bonifacino mentre dopo una saporita merenda sarà il turno di mister Vaniglia per la sezione Calcio.

I due noti e preparati insegnanti saranno coadiuvati dai preziosi collaboratori Raso e Solli.

Molto soddisfatto il Delegato Provinciale del Coni Point cav. Roberto Pizzorno :" Essere vicini alle famiglie i questo momento così difficile ci rende orgogliosi e al tempo stesso ci carica di una grande responsabilità. Abbiamo voluto non arrenderci e riprendere, naturalmente seguendo tutti dicesi tutti i dettami indicati dai protocolli sanitari Covid 19 al fine di garantire al cento per cento la sicurezza e il benessere dei partecipanti. Società, Ente, Coni hanno lavorato in sinergia non trascurando il ben che minimo dettaglio. E' così che concepiamo la pratica sportiva, come un bene prezioso dove la salute sta al primo posto".Le iscrizioni all'Educamp sono e resteranno aperte per tutto il periodo e pertanto chi vorrà integrarsi in corsa sarà accolto a braccia aperte.