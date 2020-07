Calcio, Albenga: open day a pieno ritmo, si replica anche la prossima settimana

Si è chiusa nella giornata di ieri la prima settimana dedicata agli open day del settore giovanile dell’A.S.D. Albenga 1928. I ragazzi della categoria Esordienti, Allievi e Giovanissimi hanno iniziato a muovere i primi passi in vista della nuova stagione: nutrita la partecipazione nelle varie sessioni di allenamento e divertimento garantito per i tanti giovani calciatori che hanno preso parte all’iniziativa.

“Siamo molto contenti di essere riusciti a ripartire soprattutto per i nostri giovani calciatori che avevano e hanno dimostrato tanta voglia di tornare in campo – ha commentato il dg Andrea Mei – Nei primi tre giorni abbiamo avuto adesioni da più di 60 ragazzi, la prossima settimana ripeteremo la formula gratuita e aperta a tutti per far conoscere i nostri mister e la nostra organizzazione anche a chi non ci conosce. Albenga merita un grande settore giovanile e la proprietà sta lavorando anche per questo. Vi aspettiamo numerosi”.

Il programma della prossima settimana prevederà martedì 28 luglio l’open day dedicato agli Esordienti 2008/2009. Mercoledì 29 luglio sarà la volta di Pulcini e Primi Calci (annate 10/11/12/13/14/15) ma anche dei Giovanissimi 2007. Giovedì 30 luglio toccherà invece agli Allievi 2004/2005, mentre venerdì 31 luglio sarà il turno dei Giovanissimi 2006. Tutti gli appuntamenti sono fissati dalle 17.30 alle 19.30.

Per quanto riguarda le categorie Pulcini e Primi Calci, gli allenatori in vista della stagione 2020/2021 saranno: Jacopo Colletti, Stefano Not, Amarildo Mastroleo e il professor Davide Guiddo.