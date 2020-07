Calciomercato. Gianfelice Mollo è pronto al rientro dopo "l'anno sabbatico"

Non è stato facile per Gianfelice Mollo vedere i propri ex compagni di squadra scendere in campo nell'ultima stagione sportiva.

Il difensore è infatti rimasto forzatamente ai box, ma con l'avvicinarsi dei nuovi campionati è tempo di tornare in corsa:

"Su quanto avvenuto negli ultimi mesi con la mia ex società non voglio tornare. Tutti sanno cos'è successo e va bene così.

Rimuginare sul passato può essere solo controproducente - spiega Gianfelice - tanto che l'aspetto principale sul quale focalizzarsi è sicuramente il futuro.

La voglia di tornare in campo è forte, ho solo 23 anni ma ben 7 di questi passati in Promozione e mi auspico ci sia una società seria e affidabile con la quale ripartire.

La categoria? non ho preclusioni particolari, è chiaro che mi piacerebbe in futuro compiere un ulteriore step verso l'Eccellenza, ma a priori non chiudo la porta in faccia a nessuno.

Fisicamente mi sono tenuto in allenamento, un po' come tanti miei colleghi a riposo forzato durante il lockdown. Speriamo di ripartire tutti nel più breve tempo possibile e di lasciarci alle spalle quanto accaduto negli ultimi mesi".