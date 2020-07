Calciomercato. Per il Finale c'è il giovane attaccante Alessandro Messina

Il comunicato del club:

La società ASD FBC Finale comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive, per la stagione 2020/21, dell’attaccante classe 2003, Alessandro Messina, che verrà aggregato alla Prima Squadra.

Scuola loanesi, ha militato 4 anni al Ceriale, due anni giovanissimi e due allievi, dove è riuscito ad esordire in Promozione e ad essere impiegato in Juniores. Purtroppo Alessandro ha dovuto convivere con un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi, ma ora è pronto per questa nuova avventura.

La società augura al giovane attaccante una stagione ricca di soddisfazioni, sperando di raggiungere assieme tutti gli obiettivi desiderati.