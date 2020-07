Calciomercato, Varazze: cinque rinforzi per i nerazzurri in attesa di notizie sul possibile ripescaggio in Eccellenza

Cinque operazioni e un sogno nel cassetto.

Il Varazze si sta muovendo in maniera rapida per allestire l'organico per la prossima stagione, seppur non sia ancora chiaro il campionato in cui militerà la squadra di mister Berogno.

In attesa di conoscere l'esito della richiesta di ripescaggio (i nerazzurri sono secondo in graduatoria), il ds Della Bianchina ha ultimato gli ingaggi del portiere Lorenzo Risso, proveniente dal Rapallo Rivarolese, del difensore Giovanni Androni, ex Sestrese e di Antonio Aiello, ex centrocampista dell'Olimpic.

Completano il reparto difensivo gli ingaggi di Alessandro Damone, nella passata stagione al Celle, e di Andrea Secco, reduce dall'annata alla Praese.