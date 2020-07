Calcio, Loanesi. Ci sono ancora 48 ore per iscriversi al campionato. Piave: "Proveremo fino all'ultimo, decisivo il campo di gioco"

Scadono oggi i tempi formali per presentare la richiesta di iscrizione al prossimo campionato di Promozione.

Ancora però non si sa se ai nastri di partenza ci saranno i colori rossoblu della Loanesi.

"Ciò che posso dire - commenta Ugo Piave - è che presenteremo la richiesta, avendo tempo fino a dopodomani per integrarla con la documentazione necessaria. A stretto giro di posta mi confronterò con il presidente Ivaldi e con l'Amministrazione Comunale, al fine di trovare un possibile punto di incontro sull'utilizzo del campo di gioco. Senza quello, ovviamente, decade la possibilità di poterci iscrivere. Fiducioso? Faremo di tutto per permettere ai loanesi di avere ancora la propria squadra di calcio, seppur il mancato sopralluogo federale anti covid non sia il migliore degli auspici".