Calcio. Aurora. Conferme importanti in difesa: restano Ognjanovic e Nonnis

Fare ora previsioni sui prossimi campionati pare prematuro vista l'instabilità della situazione. Tuttavia, immaginando che tutto fili liscio, risulta chiaro come Olimpia Carcarese, Millesimo e Aurora stiamo affilando i tacchetti per una stagione al vertice. In questo senso, i gialloneri del direttore sportivo Carnesecchi sono riusciti a tenere tra le proprie fila il forte difensore Matteo Ognjanovic e il terzino Nicholas Nonnis, accostato nel mercato a società di categoria superiore.