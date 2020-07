CALCIO, SAVONA. GAME OVER, RICHIESTA DI ISCRIZIONE BOCCIATA E NON SARA' PRESENTATO RICORSO

Nessun colpo di scena. Il Savona Fbc non sarà iscritto al prossimo campionato di Serie D. La conferma è arrivata da Carlo Sergi, pronto a confermare la bocciatura da parte della Covisod della richiesta di iscrizione. Inoltre non sarà nemmeno presentato ricorso. Di fatto il Savona Fbc ha interrotto il proprio percorso sportivo.

La nota ufficiale:

Confermiamo le nostre dichiarazioni del 24 luglio scorso: nessun ricorso sarà proposto avverso la comunicazione odierna di Co.Vi.So.D. in quanto non sussistono le condizioni per iscrivere la società al campionato di serie D 2020/2021

Carlo Sergi