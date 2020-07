Calciomercato. Letimbro: Carminati e Valdora restano in gialloblu, quasi fatta per il prestito di Geordie Murialdo dalla Veloce

Sempre molto attiva sul mercato, in vista della prossimo anno, la Letimbro di mister Oliva. Dopo gli arrivi di Molinari e Russo Artimagnella, uniti al blocco di giocatori riconfermati dalla passata stagione, arrivano ulteriori news dalla società gialloblu.

"Altre due importantissime conferme per la Letimbro: Luca Valdora, centrocampista classe '97 ex Legino e Varazze vestira' per la terza stagione consecutiva la casacca gialloblu, rinunciando di fatto a due proposte dalla categoria superiore oltreché della neopromossa Vadese e dei cugini dello Speranza. Nella giornata di sabato è arrivata anche la firma di Diego Carminati, 6 gol in sole 11 partite disputate lo scorso anno, il quale non ha ceduto alle lusinghe di società di promozione come la blasonata Veloce, scegliendo di rimanere al Santuario al seguito del saldissimo gruppo di Mister Oliva. La Societa' si è trovata a sopperire all'inaspettato forfait di Capitan Luca Ottonello e per questo motivo sta individuando la figura di un giovane esterno destro, mentre è molto probabile l'arrivo in prestito dalla Veloce del centrocampista Geordie Murialdo, classe 2000, con due campionati di prima categoria alle spalle e l'ultima stagione in Promozione".