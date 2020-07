Cambia il tracciato della Milano Sanremo, in corso riunione in prefettura ad Imperia. Abbo: "Stigmatizzo scelta dei sindaci savonesi" (VIDEO)

È in corso in questo momento la riunione in prefettura del comitato, di cui oltre al prefetto Alberto Intini fanno parte il presidente della Provincia Domenico Abbo e i rappresentanti delle forze dell'ordine, per discutere del nuovo tragitto della Milano Sanremo, la 'classicissima' che si disputerà l'8 agosto in un percorso inedito, arrivando nell'imperiese attraverso il colle di Nava, dopo il rifiuto di alcuni sindaci della costa savonese di consentire il passaggio sul proprio territorio.

“Io stigmatizzo la scelta dei colleghi savonesi. - ha commentato Abbo a Imperia News alcune ore prima della riunione - Avranno senz'altro le loro motivazioni, però un avvenimento di questo tipo che significa secondo me anche un ritorno per quei territori, andava meglio ponderato. Hanno scelto così, pazienza. Visto che si è modificato il tracciato, scende dal colle di Nava, e per me è anche un piacere visto che sono un sindaco della valle Impero, ma a parte questo direi che bisogna cercare in tutti i modi per far sì che si faccia nella massima sicurezza e nel rispetto di tutti i canoni e i protocolli che la vicenda covid ahimè ci impone, ma lavoreremo per questo.



C'è stata mandata tutta la documentazione per quello che riguardala variazione del percorso. Questo pomeriggio verrà convocato il comitato di sicurezza con il prefetto, le forze dell'ordine, per capire come meglio fare perché la corsa avvenga nei termini e nei modi che ho precisato, e dobbiamo fare di tutto perché questo avvenga. Ho visto anche che ovviamente il sindaco Biancheri è particolarmente motivato su questo, la Milano Sanremo intanto è una corsa a carattere internazionale che dà lustro e ci fa conoscere in quasi tutto il mondo, e quindi il ritorno è notevole. È anche un po' il ritorno all'epoca pre covid con tutti i limiti che bisogna rispettare, e quindi è anche un segnale di giusta ripartenza. Ripeto, speriamo che si possa fare tutto e che tutto vada nel migliore dei modi”.



Questa mattina in Provincia, per il consiglio era presente anche il sindaco di Imperia Claudio Scajola, che a proposito della gara, pur non condividendo la scelta di disputarla l'8 agosto, parla di un'occasione per l'immagine del territorio.



“La Milano Sanremo è una storia della nostra riviera, una storia del collegamento della riviera con il nord del nostro paese. Non so quanto sia logico e sia stato utile farla l'8 di agosto, ma comunque ormai è fissata e quindi cerchiamo di prendere il meglio dalla comunicazione che ci sarà affinchè si possa far cogliere ancora dalle immagini la bellezza dei nostri territori”.