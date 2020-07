Calcio. Ennesimo colpo di scena ad Altare. Molinario nuovo mister, Lasio sarà il ds

Ancora una ribaltone ad Altare. Il fuggi-fuggi generale e le difficoltà legate a un momento particolare per tutto il mondo dei dilettanti, oltre a un vociferato ma poi smentito tira e molla con il Comune per il rifacimento del Fornaciari, sembravano prospettare una stagione 20/21 senza l'Altarese tra le prime squadre. O, nella migliore delle ipotesi, a una squadra giallorossa iscritta alla Seconda Categoria. Questo, in sintesi, il discorso fatto dal dirigente Perversi la settimana scorsa. Ma nelle ultime ore qualcosa è accaduto.

Perversi ha infatti annunciato che il sodalizio valligiano è riuscito a raggiungere l'intesa con l'ex allenatore delle "juniores" di Alassio e Speranza Gianluca Molinaro e con il direttore sportivo, ex Santa Cecilia, Luca Lasio, i quali si sono dimostrati entusiasti e interessati a far proseguire la lunga storia dell'Altarese. "Ci iscriveremo in Prima Categoria, il mister e il ds hanno portato grande entusiasmo", l'annuncio di Perversi, il quale comunica anche che Carrone, colui che era stato designato per guidare la squadra nel post Frumento, lascerà la società per approdare, con molta probabilità, nello staff del Bragno.

Insomma, una notizia positiva per tutto il panorama calcistico, sperando che non vi siano ulteriori colpi di scena negativi.