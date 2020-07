Calcio. Iniziano i rumor sul nuovo Savona, per la panchina i nomi più chiacchierati sono quelli di Solari e Ferraro

Nell'attesa che il destino del Savona Fbc si compisse, il gruppo savonese pronto a far ripartire l'attività al Bacigalupo ha iniziato nelle scorse settimane a muoversi per serrare i tempi nel caso la situazione del Vecchio Delfino fosse precipitata.

Ad oggi il fattore tempo, messa a verbale la conferma da parte di Carlo Sergi della volontà di non presentare ricorso dopo la bocciatura della richiesta di iscrizione in Serie D, diventa fondamentale per l'approccio alla prossima stagione sportiva.

La data indicata da molte società per l'inizio della preparazione estiva è lunedì 17 agosto, segno della brevità dei tempi utili per la strutturazione di club e squadra.

Pare che il ds in pectore del gruppo savonese, Pietro Arcuri, abbia infatti già iniziato a sondare alcuni profili. Il nome di Flavio Ferraro circola con insistenza da diverse settimane, mentre negli ultimi giorni appare in netta salita il profilo di Matteo Solari, reduce dall'esperienza con l'Albenga.

Queste le prime ipotesi, al netto di eventuali nuovi soggetti pronti a far ripartire il calcio a Savona. La nuova stagione è ormai alle porte (dalla Prima Categoria in su gli organici delle altre squadre sono ormai pronti) e chi sarà interessato ai colori biancoblu dovrà necessariamente uscire allo scoperto nell'arco di pochi giorni.