Calcio, Savona. L'assessore Scaramuzza ribadisce: "Priorità al Settore Giovanile, lancio un appello agli imprenditori di buona volontà"

Non è stato un fulmine a ciel sereno per l'Amministrazione Comunale la notizia del rinuncio al ricorso del Savona per l'iscrizione in Serie D.

L'assessore Scaramuzza conferma i contatti con il gruppo rappresentato da Enzo Grenno, sottolineando al contempo l'urgenza per la salvaguardia del settore giovanile biancoblu:

"Mi stanno chiamando un po di ex allenatori, ex giocatori che si propongono, l'amministrazione comunale non ha nessuna voce in capitolo. Quello che sarà un domani sarà comunque una realtà privata.