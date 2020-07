Savona, un in bocca al lupo "da campioni" per il radiologo Barranca: il videomessaggio di Paolo Maldini

La lotta al Covid19 non finisce in pochi giorni per chi ha dovuto affrontarla per diversi giorni in terapia intensiva. Servono forza fisica, per affrontare una precisa riabilitazione, e mentale, per scacciare il ricordo di quei giorni difficili, in cui si vive quasi appesi ad un filo.

E anche solo un messaggio a volte può voler dire molto in questa battaglia. Soprattutto se arriva da un pezzo di storia della propria squadra calcistica del cuore, che ha condiviso le stesse sensazioni.

E' ciò che è successo al radiologo savonese Salvatore Barranca, che dopo la festa di tutto il quartiere in cui vive a Savona ha ricevuto l'in bocca al lupo da Paolo Maldini, un personaggio che non ha bisogno certo di presentazioni, soprattutto per un appassionato di calcio qual è Barranca.

"So che purtroppo sei stato infettato dal Coronavirus - dice Maldini nel messaggio -. Come sai, lo sono stato anche io con la mia famiglia. Magari non è semplice, ma bisogna essere forti e reagire e con pazienza si supera. Ti mando un grande in bocca al lupo e un abbraccio”.