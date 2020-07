Calcio giovanile. Il Comitato Regionale propone anche un torneo Under 18

Il Comitato Regionale Ligure ha comunicato a tutte le Società l’intenzione del Comitato Regionale di organizzare, per la stagione sportiva 2020/2021, un Torneo riservato alle squadre “Under 18” al quale potranno partecipare i calciatori, regolarmente tesserati per la Società, nati dal 1° gennaio 2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; non sarà consentito l’impiego di calciatori “fuori quota”.

Al fine di poter valutare le migliori modalità organizzative per la disputa dello stesso, si invitano le Società interessare a voler comunicare la propria adesione alla manifestazione entro e non oltre il giorno lunedì 31 agosto 2020 a mezzo posta elettronica all’indirizzo crlnd.liguria02@figc.it.

Si precisa che la partecipazione al Torneo di cui trattasi non sostituisce, in alcun modo, gli obblighi di partecipazione, ove previsti, al Campionato “Juniores – Under 19”.