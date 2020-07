No alla Milano-Sanremo, Albenga aveva provato a "restituirla" al savonese. Tomatis: "Non tutti i comuni non la volevano, un fallimento enorme della nostra realtà"

"Era un modo, una volta di più, per sottolineare che Albenga voleva la Milano-Sanremo". Riccardo Tomatis, sindaco di Albenga, ha provato invano un estremo tentativo per riportare la Classicissima di primavera sulle strade della nostra provincia. È ormai noto, infatti, il no secco di 13 comuni su 16 del savonese per il passaggio della corsa fissata l'8 agosto: una decisione che ha portato gli organizzatori a cambiare in corsa il tracciato escludendo la costa della provincia di Savona.

"È uscito un messaggio assolutamente distorto - continua Tomatis - ovvero quello che i comuni della provincia di Savona non volessero la corsa: non è vero. Albenga la voleva e quando ho proposto a Vegni di Rcs il cambio di percorso, che a mio avviso sarebbe stato quello naturale includendo il passaggio classico sui capi che sono tradizione della Sanremo, la mia intenzione era quella di sottolineare che non è vero che tutti i sindaci fossero contrari al passaggio. Parlandone anche con i comuni di Alassio, Laigueglia e Andora è emerso che con un'eventuale discesa su Albenga per loro sarebbe stato più facile gestire la sicurezza: Rcs avrebbe dato più risorse, un conto è infatti dividerle tra 19 comuni mentre un altro è dividerle fra 3. Senza dimenticare che, in ottica sicurezza, un'eventuale passaggio della Milano-Sanremo ad Albenga avrebbe lasciato libere le vie verso il Santa Corona: da Alassio verso levante ci sono diverse strade per cui da quel punto di vista non ci sarebbero stati problemi".

"Con questa variazione del percorso - aggiunge il primo cittadino ingauno - il rischio è che non la si recuperi più: la Milano-Sanremo di quest'anno passerà in zone che difficilmente la molleranno, aree molto ricche in grado di offrire proposte economiche difficili da rifiutare. Il messaggio che emerge da questa situazione è che la provincia di Savona non è in grado di gestire una situazione di questo tipo: un messaggio di incapacità che ci danneggerà sicuramente per tutta l'estate. Lo considero un fallimento enorme della nostra realtà turistica e organizzativa".

"Mi vergogno del fatto che ci sia una parte politica che si vanta di aver bloccato la Milano-Sanremo: siamo alla follia pura. Vogliamo fare lo sport all'aria aperta, vogliamo il turismo legato allo sport e poi non riusciamo a gestire un evento del genere. Questa è la realtà dei fatti" ha infine concluso il sindaco Tomatis.