Calcio. Albenga in festa, Simone Andreis ha esordito questa sera in Serie B

E' una serata calcisticamente storica per il movimento ingauno.

Pochi minuti fa, infatti, Simone Andreis ha ufficialmente esordito nel campionato di Serie B.

Mister Boscaglia ha dato fiducia al prodotto del settore giovanile dell'Albenga per più di mezz'ora nel match disputato al "Comunale" contro il Cittadella (3-2 il risultato finale per i veneti ndr), a testimoniare il grande percorso di crescita per il giocatore classe 2001.

Andreis si era guadagnato le luci della ribalta ad appena 16 anni in maglia bianconera, richiamando le attenzioni di un club storicamente attento ai migliori giovani come quello chiavarese.

Dalle categorie giovanili, passando per la Serie C, è infine arrivato questa sera il tanto atteso esordio nella serie cadetta.

Immediate le congratulazioni anche dal club bianconero:

"Venerdì 31 luglio 2020, minuto 58 di Virtus Entella - Cittadella: il "nostro" Simone Andreis debutta in Serie B

Complimenti Simo, sei il nostro orgoglio!"