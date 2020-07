Calciomercato, Rapallo Rivarolese: bel colpo in mediana, preso Panepinto

Il comunicato:

La Società Ssdrl Rapallo R. 1914 Rivarolese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Fabio Panepinto per la prossima stagione sportiva 2020/2021.



Fabio Panepinto (nato a Torino nel 1992), cresce nel Settore Giovanile del Torino F.C., dove rimane complessivamente 14 anni - di cui tre nella formazione Primavera. Nella stagione 2011/2012 si trasferisce al Saint-Christophe Vallée d´Aoste, in Lega Pro; poi, sei anni di Serie D con la casacca di Chieri (2013/2016) e Ligorna (2016/2019). Nella stagione appena conclusa è stato uno dei grandi protagonisti dell’ottimo campionato disputato dal Sestri Levante, vincitore della Coppa Italia di Eccellenza, e secondo classificato al momento dell’interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni dilettantistiche, a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese.



La Società è lieta di accogliere il ragazzo in bianconero e augura al giocatore una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia del Rapallo Rivarolese.