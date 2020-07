Calciomercato, Villanovese. I primi quattro ingaggi sono Vaccarella, Pira, Bogliolo e De Palo

Si aspettavano con grande curiosità i movimenti in entrata per il nuovo corso della Villanovese ed ecco serviti i primi 4 acquisti, tutti provenienti in prestito dall'Albenga: si tratta dei difensori Alessandro Bogliolo, classe 1998 e Alessandro Vaccarella, classe 1999, del centrocampista Nicolò De Palo, classe 1998 e dell'attaccante Anxhelo Pira, classe 2000. Quattro giocatori giovani, di spessore e funzionali al nuovo progetto tecnico in quanto tutti e 4 hanno già lavorato con Mister Rattalino ad Albenga. Nei prossimi giorni verranno annunciati altri colpi del sodalizio arancioblu.