Un'altra apparizione tra i grandi dello sport per Carola e Vittoria: lo scambio tra i tetti finisce anche sullo spot Nike (VIDEO)

Nulla può fermare lo sport, nemmeno una pandemia. E' questo il messaggio che Nike ha voluto lanciare nel suo ultimo spot pubblicitario che da ieri, 30 luglio, circola sui principali canali social, non solo del noto brand sportivo.

E quale immagine poteva rappresentare al meglio questo concetto se non l'ormai noto allenamento tra un tetto e l'altro che le due tenniste finalesi Carola Pessina e Vittoria Olivieri hanno svolto durante il lockdown? E così, dopo essere state citate dai principali broadcast e dalle più popolari testate giornalistiche mondiali, le due giovani atlete finalesi hanno fatto capolino in questa nuova clip, dopo aver palleggiato con Roger Federer per un noto marchio di pasta.