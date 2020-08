Calcio, Albenga, L'Amministrazione Comunale si congratula con Simone Andreis. Il sindaco Tomatis: "Esempio per tutti i giovani della nostra città"

Ieri sera è arrivata nel bel mezzo del Consiglio Comunale la notizia dell'esordio in Serie B di Simone Andreis.

Non si è fatto quindi attendere il messaggio di congratulazioni da parte del primo cittadino di Albenga, Riccardo Tomatis:

"È con grande soddisfazione che ieri sera abbiamo assistito con grande gioia all’esordio del nostro concittadino albenganese Simone Andreis nel campionato di serie B con la squadra della Virtus Entella.

La notizia è stata accolta con grande entusiasmo da tutto il consiglio comunale che ieri sera era in assemblea.

Faccio i miei personali complimenti e a nome di tutta la città a Simone per il primo grande risultato ottenuto, che sia di auspicio per una brillante carriera sportiva e che possa essere un messaggio per tutti i giovani di Albenga.

Simone da oggi avrà la responsabilità di farsi promotore di tutti quei valori che lo sport insegna.

Un grande abbraccio di incoraggiamento affinché questo possa essere considerato un punto di partenza ed un esempio da seguire per tutti i nostri giovani."