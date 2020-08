Un innesto in difesa e uno in attacco: si chiude così il primo week end agostano per il direttore sportivo della Baia Alassio, Marcello Panuccio.

I gialloneri avranno con loro nella prossima stagione sportiva l' esperto difensore Matteo Tamborino, ex di Imperia, Golfodianese, Andora e Dianese e l'attaccante Giulio Spinelli, reduce dalle esperienze con Andora e Ceriale.