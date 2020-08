14° Rally di Alba, intervista al campione del mondo Ott Tänak (VIDEO)

Parte ufficialmente oggi, sabato 1° agosto, il 14° Rally di Alba, al via con lo shakedown, preliminare che si svolge dalle 8.30 alle 12.30 per le quattro ruote motrici e dalle 14 alle 17.30 per le due ruote motrici, entrambi in frazione San Bartolomeo a Cherasco.



Abbiamo incontrato due dei protagonisti dell’evento, il campione del mondo rally, Ott Tänak, e il team principal di Hyundai Motorsport, Andrea Adamo.



Classe ’87, Tänak è il primo pilota estone a laurearsi campione del mondo. Lo ha fatto lo scorso anno, con una gara di anticipo, alla fine del Rally di Catalogna, riportando l’Estonia sul podio finale di stagione a distanza di 15 anni. Gareggia con la scuderia Hyundai Motorsport alla guida di una i20 Coupé Wrc. Il Rally di Alba sarà in sostanza un test ufficiale, la ripresa dell’attività agonistica dopo il fermo dovuto al Covid-19, un banco di prova prima di trasferirsi in Estonia per la prima gara ufficiale del mondiale rally.

L’ingegner Andrea Adamo, torinese, dal 2019 è il team principal di Hyundai Motorsport, che sotto la sua guida ha vinto nello stesso anno il titolo costruttori, primo nella storia della casa sudcoreana. Adamo ha alle spalle una carriera di grande spessore, progettista per la Lola di alcune vetture Le Mans Prototype, ha partecipato alla realizzazione di una Porsche Panamera per la Superstars Series, passando dal turismo e dalle gare su pista al mondo del rally. Dal 2015 è con Hyundai Motorsport.

