Calciomercato. Conferme e nuovi arrivi, l'Altarese prende definitivamente forma

Per la nuova stagione l’Altarese riparte da tre giocatori come Ergys Brahi, Benicassoum Fofana e Omar Pansera, autentici pilastri della squadra. Brahi oltre alle prestazioni in campo è sceso in prima persona per cercare di aiutare l’Altarese, al fianco dei dirigenti storici, in un momento così difficile per la società giallorossa.