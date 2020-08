Calciomercato, Villanovese. Ancora due colpi conclusi, sono Testa e Mirko Gentile

Prosegue diretta la campagna di rafforzamento della Villanovese. Il club arancioblu ha perfezionato, con grande soddisfazione, gli acquisti di Luca Testa, centrocampista leva 1997 ex Pietra Ligure e Fbc Borghetto, giocatore dalla buona qualità e capace di dare ordine in mezzo al campo e di Mirko Gentile, duttile attaccante leva 2002, ex Loanesi, Pietra Ligure e Borgio Verezzi che ha dimostrato, nonostante la sua giovane età, di essere un giocatore di sicuro affidamento.