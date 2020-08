L’irlandese Craig Breen è il vincitore assoluto del 14° Rally di Alba

E’ l’equipaggio irlandese composto dal pilota Craig Breen e dal navigatore Paul Nagle il vincitore del 14° Rally di Alba.



A decretarlo l’esito della classifica generale, valida come prima prova del Campionato Italiano Wrc 2020, che ha visto Breen guidare la competizione organizzata dal Cinzano Rally Team sin dalle prime battute, terminando le nove prove speciali del percorso in un tempo di 1'32.5.



Al volante della sua Hyundai i20 R5, Breen è giunto primo in 5 delle 9 speciali, aggiungendo poi al suo tabellino finale due secondi posti, una terza piazza e un ottavo posto nella prova finale del tracciato, il terzo passaggio sulla Niella Bossolasco.



Alle sue spalle – nella classifica ancora parziale (54, mentre scriviamo, gli equipaggi che hanno terminato la nona prova speciale) altre due vetture del team Hyundai, con la coppia finlandese Huttunen-Lukka a 8.7 e quella spagnola composta da Dani Sordo e Carlos Del Barrio a a 23.5.



Appena fuori dal podio il primo italiano della classifica, Luca Rossetti con Manuel Fenoli, ancora su Hyundai, davanti al francese Anthony Fotia (con Michel Didier) su Volkswagen Polo R5 del Roger Tuning di Asti.



------

14º RALLY DI ALBA - Campionato Italiano WRC

CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 9

Niella-Bossolasco (parziale)



1.Breen,C. - Nagle,P. (HYUNDAI I20 R5) in 1:01'32.5;

2.Huttunen,J. - Lukka,M. (HYUNDAI I20 R5) a 8.7;

3.Sordo,D. - Del Barrio,C. (HYUNDAI I20 R5) a 23.5;

4.Rossetti,L. - Fenoli,M. (HYUNDAI I20 R5) a 26.5;

5.Fotia,A. - Didier,M. (VOLKSWAGEN POLO R5) a 32.2;

6.Fontana,C. - Arena,N. (HYUNDAI NEW I20 WRC) a 39.3;

7.Miele,S. - Mometti,R. (CITROEN DS3 WRC) a 48.0;

8.Veiby,O.c. - Andersson,J.a. (HYUNDAI I20 R5) a 55.2;

9.Munster,G. - Louka,L. (HYUNDAI I20 R5) a 1'00.8;

10.Chentre,E. - Florean,F. (SKODA FABIA R5) a 1'04.2;

11.Pinzano,C. - Zegna,M. (VOLKSWAGEN POLO R5) a 1'23.3;

12.Cantamessa,L. - Bollito,L. (VOLKSWAGEN POLO R5) a 2'00.9; 13.Andriolo,R. - Menegon,M. (SKODA FABIA EVO R5) a 2'08.5;

14.Gagliasso,P. - Beltramo,D. (VOLKSWAGEN POLO R5) a 2'26.7;

15.Moffett,J. - Hayes,A. (HYUNDAI I20 R5) a 3'12.7;

16.Marasso,M. - Pieri,L. (SKODA FABIA R5) a 3'18.7;

17.Mcerlean,J. - Keaton,W. (HYUNDAI I20 R5) a 3'26.9;

18.Daldini,K. - Rocca,D. (SKODA FABIA R5) a 3'28.9;

19.Liburdi,S. - Colapietro,A. (SKODA FABIA R5) a 3'54.7;

20.Dall'Era,A. - Fappani,D. (SKODA FABIA R5) a 3'59.8;



21.Giorgioni,S. - Boglietti,F. (HYUNDAI I20 R5) a 4'24.1; 22.Franceschi,M. - Manzo,B. (PEUGEOT 208 VTI) a 4'32.4; 23.Vescovi,R. - Guzzi,G. (RENAULT CLIO S1600) a 4'33.7; 24.Arione,L. - Culasso,L. (FORD FIESTA MK 2 R5) a 5'24.1; 25.Aragno,F. - Segir,A. (RENAULT CLIO S1600) a 5'45.0; 26.Bondioni,I. - D'Ambrosio,S. (RENAULT CLIO S1600) a 6'07.1; 27.Godino,B. - Invernizzi,G. (HYUNDAI I20 R5) a 6'16.4; 28.Franco,E. - Grimaldi,F. (MITSUBIHI LANCER EVO IX) a 6'25.0; 29.Giordano,M. - Siragusa,M. (PEUGEOT 208 VTI) a 6'44.8; 30.Tondina,R. - Cecchetto,D. (PEUGEOT 208 VTI) a 6'45.2; 31.Menegaldo,M. - Lavagno,C. (SKODA FABIA R5) a 6'57.2; 32.Della Maddalena - Mauri,F. (RENAULT CLIO R3C) a 7'11.8; 33.Peletto,S. - Bodda,M. (CITROEN C3 R5) a 7'24.2; 34.Caffoni,D. - Minazzi,M. (PEUGEOT 208 VTI) a 7'33.2; 35.Ronzano,L.m. - Andreis,G. (PEUGEOT 208 VTI) a 7'36.3; 36.Amstutz,R. - Daldini,G. (RENAULT CLIO S1600) a 8'24.2; 37.Cadei,A. - Bertotto,C. (CITROEN DS3 R3T) a 9'26.5; 38.Mano,S. - Aivano,F. (RENAULT CLIO MAXI) a 9'35.6; 39.Rizzo,M. - Raoult,A. (RENAULT CLIO S1600) a 9'42.1; 40.Fiore,E. - Badinelli,E. (PEUGEOT 208 VTI) a 10'19.6; 41.De Meyer,J.m. - Fratti,E. (CITROEN C3 R5) a 10'30.0; 42.Macri',M. - Paganoni,G. (RENAULT CLIO S1600) a 11'26.9; 43.Fabiani,L. - Chiacchiera,M. (SUBARU IMPREZA) a 12'16.8; 44.Ceriali,M. - Ferraris,L. (PEUGEOT 208 VTI) a 12'42.3; 45.Santero,S. - Pelgantini,M. (PEUGEOT 208 VTI) a 12'48.1; 46.Roggero,L. - Saglietti,G. (MITSUBIHI LANCER EVO IX) a 13'03.0; 47.Callegaro,S. - Faustini,A. (PEUGEOT 207 S2000) a 13'15.3; 48.Musso,A. - Fabbian,A. (RENAULT CLIO R3C) a 13'36.2; 49.Bruzzese,S. - Manca,S. (RENAULT CLIO S1600) a 14'12.1; 50.Fenoglio,C. - Rosso,M. (PEUGEOT 208 VTI) a 15'18.0; 51.Weiss,M. - Rheinwalt,J. (ABARTH 500 R3T) a 15'47.8; 52.Garosci,F. - Decadenti,M. (RENAULT CLIO R3C) a 20'21.3;



ABBANDONI

Carella,A. - Bracchi,E. (SKODA FABIA EVO R5); Nucita,A. - Nucita,G. (HYUNDAI I20 R5); Gino,A. - Gonella,N. (SKODA FABIA EVO R5); Devine,C. - Hoy,B. (HYUNDAI I20 R5); Allen,P. - Kane,M. (HYUNDAI I20 R5); Riccio,D. - Rocchi,S. (HYUNDAI I20 R5); Giacobone,L. - Beltrame,L. (HYUNDAI I20 R5); Benazzo,R. - Tesi,U. (SKODA FABIA R5); Santoro,M. - Bartolucci,M. (HYUNDAI I20 R5); Defilippi,A. - Dondarini,C. (PEUGEOT 207 S2000); Verna,A. - Montaldo,U. (SUBARU IMPREZA); Greco,F. - Sacco,D. (RENAULT CLIO S1600); Camere,C.g. - Demartini,S. (RENAULT CLIO S1600); Agostini,T. - Agostini,D. (CITROEN DS3 R3T); Quaderno,G. - Zanolo,L. (RENAULT CLIO R3C); Micheletti,S. - Belfiore,R. (PEUGEOT 208 VTI); Gianoglio,A. - Grosso,V. (RENAULT CLIO WILLIAMS); Cittadino,A. - Santi,L. (RENAULT CLIO RS); Gandolfi,A. - Pieri,T. (RENAULT CLIO RS); Dabbrescia,R. - Gaggioli,A. (RENAULT CLIO RS); Conte,A. - Gozzarino,M.f. (PEUGEOT 206 RC); Onnis,M. - Ronchi,D. (PEUGEOT 206 RC); Ruga,S. - Moia,P. (RENAULT CLIO RS); Todeschini,D. - Corradini,F.m. (RENAULT CLIO RS); Scalzotto,A. - Nodari,G. (SUZUKI SWIFT); Calcagno,S. - Parodi,A. (SUZUKI SWIFT); Hohlheimer,J. - Maggiolino,F. (FIAT PUNTO KIT); Lello,P. - Bellanzon,S. (CITROEN SAXO VTS); Pollino,G. - Sbicego,W. (PEUGEOT 106 RALLYE); Galaverna,A. - Scrigna,A. (CITROEN SAXO VTS); Busca,C. - Carena,D. (MINI COOPER S); Romano,G.m. - Moretti,F. (PEUGEOT 106); Zenoni,A. - Di Tullio,E. (FIAT PANDA); Marangoni,A. - Capra,A. (PEUGEOT 106 RALLYE); Gallina,F. - Gallina,F. (PEUGEOT 106 RALLYE); Odin,E. - Botta,F. (CITROEN SAXO VTS); Fortunato,M. - Fortunato,R. (PEUGEOT 106 RALLYE); Carmagnola,M. - Tufarelli,A.a. (PEUGEOT 106 RALLYE); Ibanez,G. - Farinella,F. (CITROEN SAXO VTS); Marzo,L. - Sereno,E. (PEUGEOT 106 RALLYE).