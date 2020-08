Calciomercato, Olimpia Carcarese: agosto si apre con quattro ulteriori conferma

Un altro poker di conferme per l’Olimpia Carcarese. A partire dai pali, che continueranno ad essere difesi dalla “saracinesca” Simone Allario, che farà coppia con Luca Giribaldi. Davanti a lui, confermati due difensori: i terzini classe 1998 Alessio Marenco e Gianluca Vero, entrambi abili sia in fase offensiva che difensiva. Stesso anno di nascita, ma ruolo diverso per la quarta conferma biancorossa, si tratta di Nicholas Clemente, esterno tecnico e veloce in grado di far ubriacare le difese avversarie.

Il presidente Dino Vercelli e la società tutta vi augurano una buona stagione!