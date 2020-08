Pallapugno: Superlega Fipap, i risultati della prima giornata

Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d’Alba - Prima giornata

Torfit Langhe e Roero Canalese-Alusic Acqua San Bernardo Merlese 9-1

Acqua San Bernardo Ubi Banca Cuneo-Tealdo Scotta Alta Langa 9-5

Araldica Castagnole Lanze-Barbero Virtus Langhe 9-0 forfait medico

Marchisio Nocciole Cortemilia-Olio Roi Imperiese 7-9

Robino Trattori Augusto Manzo-Araldica Pro Spigno 0-9



Si è chiusa ieri sera, martedì 4 agosto, a Santo Stefano Belbo, la prima giornata della Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d'Alba, con la netta vittoria per 0-9 dell'Araldica Pro Spigno di Marco Battaglino con la Robino Trattori Augusto Manzo di Fabio Gatti.

Nelle altre partite, successo della Torfit Langhe e Roero Canalese di Bruno Campagno sull'Alusic Acqua San Bernardo Merlese di Gilberto Torino per 9-1, mentre l'Acqua San Bernardo Ubi Banca Cuneo di Federico Raviola si è imposta 9-5 con la Tealdo Scotta Alta Langa di Davide Dutto.

Conquista il primo punto anche la Olio Roi Imperiese: la quadretta ligure di Enrico Parussa ha espugnato lo sferisterio di Cortemilia, battendo 7-9 la Marchisio Nocciole di Cristian Gatto. Infine, l'Araldica Castagnole Lanze di Massimo Vacchetto si è aggiudicata "a tavolino" (9-0) l'incontro con la Barbero Virtus Langhe per l'infortunio del capitano Paolo Vacchetto.



Classifica : Araldica Castagnole Lanze, Araldica Pro Spigno, Torfit Langhe e Roero Canalese, Acqua San Bernardo Ubi Banca Cuneo, Olio Roi Imperiese 1; Marchisio Nocciole Cortemilia, Tealdo Scotta Alta Langa, Acqua San Bernardo Merlese, Barbero Virtus Langhe, Robino Trattori Augusto Manzo 0.



Seconda giornata

Venerdì 7 agosto ore 20.30

a Mondovì: Alusic Acqua San Bernardo Merlese-Araldica Castagnole Lanze

Sabato 8 agosto ore 16.30

a San Benedetto Belbo: Tealdo Scotta Alta Langa-Torfit Langhe e Roero Canalese

Sabato 8 agosto ore 20.30

a Dogliani: Barbero Virtus Langhe-Robino Trattori Augusto Manzo

a Dolcedo: Olio Roi Imperiese-Acqua San Bernardo Ubi Banca Cuneo

a Spigno Monferrato: Araldica Pro Spigno-Marchisio Nocciole Cortemilia