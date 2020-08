Calcio, Alassio FC. Roberto Belvedere conferma le dimissioni

E' arrivata la conferma diretta, da parte di Roberto Belvedere, in merito alle dimissioni dall'Alassio FC dello stesso direttore sportivo giallonero.

Si chiude così un biennio ricco di soddisfazioni, accompagnati dal raggiungimento degli obiettivi stagionali prefissati.

"Rassegno le mie dimissioni dalla carica di Dirigente e di Direttore Sportivo della Società Alassio FC.

Ringrazio la Società giallonera, il Presidente Fabrizio Vincenzi ed il Vicepresidente Sergio Coxe, per l'opportunità concessami nelle ultime due stagioni, augurandogli le migliori soddisfazioni nell'attività sportiva e non.

Inoltre vorrei congedarmi salutando tutti i dirigenti, Francesco il magazziniere, il team manager Aldo Iannotta, grande amico e ottimo conoscitore di calcio!

Ringrazio gli allenatori, con cui ho portato al termine due stagioni complicate ma ottenendo il risultato prefissato. Sicuramente con ognuno di loro ho arricchito il mio bagaglio tecnico e di rapporti umani .Per concludere ho anche il rammarico di non essere riuscito a lavorare con il DG Renzini ad un passo dall’ingresso in società, anch’egli amico e competente!"