Calcio. E' il giorno del Consiglio del Comitato Regionale Ligure, riflettori su iscrizioni e format dei campionati

Era stato annunciato e si svolgerà regolarmente oggi pomeriggio alle 15:00 il Consiglio del Comitato Regionale Ligure.

I temi sul campo saranno molteplici, a partire dall'organizzazione dei campionati con la pandemia ancora in corso, passando alle iscrizioni dall'Eccellenza alla Seconda Categoria.

Il numero delle squadre ai nastri di partenza sarà fondamentale per capire come plasmare i vari gironi e il numero dei club in esse partecipanti.

Le ratifiche delle società iscritte arriveranno probabilmente già domani, nel canonico comunicato del giovedì.