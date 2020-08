Non sarà un vero e proprio raduno quello che avverrà oggi pomeriggio allo stadio Chittolina di Vado Ligure, ma di fatto sarà la prima presa di contatto tra i nuovi giocatori e l'impianto rossoblu.

I tesserati raccoglieranno il proprio materiale di allenamento e passeranno un po' di tempo insieme per iniziare a conoscersi in vista del prossimo campionato.

Sarà presente anche il presidente Franco Tarabotto e non sono escluse novità in merito all'eventualità del possibile ripescaggio in Serie D.