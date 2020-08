Calcio, Vado. In serata notizie sul ripescaggio. La rinuncia della Sicula Leonzio o del Siena spalancherebbe le porte della D ai rossoblu

Sono stati giorni con la calcolatrice in mano per il mondo del Vado, per capire fino in fondo le possibilità di un possibile ripescaggio in Serie D.

Ripescaggio che con la rinuncia di San Marino, Savona e Carpaneto appariva scontato, ma le 165 squadre in quarta serie, meno le tre escluse, portavano il numero a 162, senza formazioni in sovrannumero.

Ciò ha reso l'obiettivo ripescaggio meno scontato per la squadra del presidente Franco Tarabotto, tanto da dover sperare in alcune difficoltà riguardanti le società di Serie C.

la prima rinuncia è stata del Campodarsego, che di fatto ha virtualmente promosso la Sammaurese in Serie D, mentre per il salto di categoria dei rossoblu, secondi nella graduatoria, è necessario attendere una seconda defezione.

Le iscrizioni in terza serie chiuderanno a mezzanotte e le posizioni di Siena e, soprattutto, Sicula Leonzio, non appaiono così solide.

Bisognerà attendere solo poche ore per capire quindi in quale categoria si giocheranno le partite al Ferruccio Chittolina.