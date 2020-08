Calcio, Vado. Manca solo l'ufficialità per il ripescaggio in D. L'assessore allo sport del Comune di Siena: "Prendo atto della non iscrizione"

Serviva la mancata iscrizione di una squadra tra il Siena e la Sicula Leonzio nel campionato di Serie C per permettere al Vado di far valere il proprio secondo posto nella graduatoria dei ripescaggi e tornare in Serie D.

Al momento note ufficiali da parte della Lega Pro non ne sono state emesse, ma sia dalla Città del Palio che nella terra natia del filosofo Gorgia, la non iscrizione dei rispettivi club viene data per assodata.

A Siena, ad esempio, è arrivata la dichiarazione dell'Assessore allo Sport, Paolo Benini, pronto a confermare la mancata presenza del club diretto dalla presidentessa Durio nel prossimo torneo di terza serie:

"Prendo atto della non iscrizione. Non sono interessato ai processi e ai colpevoli. E’ un dato e un colpevole non serve a molto. Certo se oggi non ti iscrivi, la storia non e’ iniziata ieri ma molto prima e l epilogo non e’ la storia ma la fine della storia. Adesso e’ gia’ successo e sto pensando a domani, a ripartire per una nuova avventura. Quello che e’ accaduto , se ben usato, sara’ un vantaggio e cio’ che nascera’ dovra’ avere caratteristiche imprescindibili: novita’, trasparenza, disciplina. Mi perdonerete la presunzione ma penso di sapere sull’ argomento".